Янукович попередив Луценка, що той грає з вогнем

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не вбачає доцільності в проведенні весняних акцій опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Кому це потрібно і навіщо? Я переконаний, що це не потрібно простим людям, це не потрібно нашим зарубіжним партнерам, які сьогодні вкладають інвестиції в нашу країну, в розвиток нашої держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, єдине, що необхідно Україні, - стабільність. «Тому організатори подібних акцій грають з вогнем. Гратися з цими питаннями небезпечно», - зазначив прем`єр-міністр.