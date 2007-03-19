Ющенко, Янукович та Мороз вирішили не тянути кота за хвіст

У понеділок, 19 березня, о 10.00 відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та лідерами парламентських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі планується розглянути ситуацію, що склалася у Верховній Раді України, та визначити шляхи подолання парламентської кризи.