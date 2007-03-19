Кисельов стверджує, що Тимошенко ”на гачку” в американців

Антикризова коаліція буде наполягати на тому, щоб президент Віктор Ющенко вніс іншу кандидатуру на посаду міністра закордонних справ замість Володимира Огризка.

Про це в інтерв`ю "Известиям в Украине" повідомив один із лідерів Партії регіонів Василь Кисельов.

"Ми не пішли на голосування, щоб зберегти єдність коаліції. І тепер ми будемо переконувати президента внести іншу кандидатуру на посаду міністра закордонних справ", - заявив він.

"Я впевнений, що компроміс по міністру закордонних справ буде знайдено, але не по Огрозку", - додав Кисельов.

При цьому представник Партії регіонів певен, що коаліція "приречена" на компроміс із президентом, і що компроміс знайдено – "не в цьому питанні, так в інших".

Водночас, Кисельов відзначив, що закон про опозицію "не схвалений і не буде схвалений".

"Цей закон буде схвалено у рамках змін до Регламенту ВР. Юля Тимошенко голосувала за закон про Кабмін не тому, що їй потрібен імперативний мандат чи закон про опозицію. Вона спить і бачить, як за допомогою своїх заокеанських друзів повернеться на посаду прем`єра", - заявив він.

"Але вона ще не знає, що прем`єром їй не бути ніколи", - додав Кисельов, пояснивши, що "вона – руйнівниця", що " була вже на цій посаді і нічого гарного не принесла".

Крім того, Кисельов заявив, що в нього "є документи, що свідчать про те, що вона допитувалася і проходила в справі Лазаренка".

"Вона була "на гачку" в американців. І вони її тримають і сьогодні, оскільки справа там дуже серйозна. Сьогодні вони їй показують, щоб вона особливо нікуди не лізла – і була поруч з Ющенко", - заявив він.

"У Тимошенко є величезний потенціал, але вона – людина не цього часу, вона не може реально оцінювати ситуацію і діяти відповідно їй", - відзначив також Кисельов.

Українська правда