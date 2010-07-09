ПР та БЛ примудряються голосувати з бенкету Януковича? (документ)

У Верховній Раді вечірнє засідання поновлено попри вимоги опозиції закінчити роботу у зв’язку з тим, що в залі зареєструвалися лише 192 нардепи, отже жодних результативних голосувань в принципі бути не може. Проте о 17:05 ВР ухвалила закон про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів більше, ніж конституційною більшістю – “за” нардепи віддали 318 голосів.

Втім варто зауважити, що після реєстрації о 16:02, яка показала результат 192 присутніх, жодних “перереєстрацій” у сесійній залі ВР не проходило.

(Червоним кольором позначені нардепи, відсутні в сесійній залі ВР)

Але це, як виявилося, не заважає законопроектам збирати конституційну більшість

(Зеленим кольором позначено голосування «за», тобто нардеп «присутній» на робочому місці, картка вставлена, на пульті натиснута зелена кнопка)

З повною версією таблиць реєстрації та голосування можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради

Таблиця реєстрації

Таблиця голосувань за закон 4680