Тимошенко назвала ім’я наступного Президента

Наступним Президентом України у 2009 році може стати Ринат Ахметов, вважає лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

Про це вона заявила в неділю, 18 березня, у прямому ефірі 5 каналу повідомляє Кореспондент.net.

Вона підкреслила, що це може відбутися у випадку, якщо Партія регіонів набере у свою парламентську більшість 300 "корумповано-кишенькових голосів".

Лідер БЮТ також зазначила, що в цьому випадку інститут президентства може бути взагалі скасований, можливий також варіант обрання Президента в парламенті. І ним може стати найбагатша людина України Ринат Ахметов.

"Що поганого в Президенті Ахметові, якщо нічого поганого немає в прем’єрі Януковичі", - заявила Тимошенко.

З іншого боку, якщо буде досягнуто принципової згоди між опозиційними силами, буде збалансована Конституція - Тимошенко не виключає перемоги кандидата в Президенти Віктора Ющенка. "Я вважаю, що можливо все", - заявила лідер опозиції.

За її словами, треба запитати в самого народу, яку форму правління він вважає найбільш ефективною - парламентську чи президентську. Після цього нова Конституція повинна визначити, коли й у якому форматі пройдуть вибори.

У той же час Тимошенко не відповіла на запитання про те, чи висуне вона на наступних президентських виборах свою кандидатуру.