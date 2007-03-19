Янукович звільнив двох високопосадовців
11:27, 19 березня 2007Політика
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Постанова Кабміну
Кабінет Міністрів України своєю постановою №467 від 14 березня звільнив Ігоря БОНДАРЧУКА з посади директора Державного департаменту в справах релігій.
Як повідомили в прес-службі Кабміну, згідно з документом, звільнення відбулося у зв`язку з реорганізацією департаменту.
Також Кабінет Міністрів України своєю постановою №466 від 14 березня звільнив Юрія СУХОВА з посади заступника голови Державного комітету України у справах національностей і міграції.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, згідно з документом, Ю.СУХОВ звільнений у зв`язку з переходом на іншу роботу.
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