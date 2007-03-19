Янукович звільнив двох високопосадовців

Кабінет Міністрів України своєю постановою №467 від 14 березня звільнив Ігоря БОНДАРЧУКА з посади директора Державного департаменту в справах релігій.

Як повідомили в прес-службі Кабміну, згідно з документом, звільнення відбулося у зв`язку з реорганізацією департаменту.

Також Кабінет Міністрів України своєю постановою №466 від 14 березня звільнив Юрія СУХОВА з посади заступника голови Державного комітету України у справах національностей і міграції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, згідно з документом, Ю.СУХОВ звільнений у зв`язку з переходом на іншу роботу.