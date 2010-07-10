Янукович зібрав лідерів СНД «за круглим столом, у якого немає гострих кутів»

Неформальна зустріч керівників країн – учасниць Співдружності незалежних держав відкрилася в Лівадійському палаці в Ялті.

У форумі беруть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Вірменії Серж САРГСЯН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

В.ЯНУКОВИЧ, за ініціативою якого проводиться саміт, зустрічав кожного президента на вході до Лівадійського палацу.

«Я дякую вам за підтримку моєї ініціативи зібратися за круглим столом, у якого, як кажуть, немає гострих кутів», - сказав Президент України.

За його словами, на зустрічі обговорюватимуться два основні питання: механізм активізації економічного співробітництва і плани з реалізації спільних проектів розвитку транспортної й туристичної інфраструктури зокрема Криму.

«Сподіваюся, що результатом нашої дискусії стане узгодження пріоритетів у сфері економічної взаємодії. Економічне співробітництво визначене державами - учасницями (СНД) як базовий напрям діяльності Співдружності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України висловив сподівання, що його російський колега поділиться підсумками зустрічей «Великої вісімки» і «Великої двадцятки», учасником якої був Д.МЕДВЕДЄВ.