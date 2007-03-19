Ющенко кожен ранок отримує каміння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що стратегія державного розвитку має формуватись на основі консенсусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі в Секретаріаті Президента за участю прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИА, секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, лідера фракції СПУ Івана БОКОГО, лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, заступника голови фракції КПУ Валентина МАТВЄЄВА.

В.ЮЩЕНКО піддав гострій критиці ситуацію в державі як в економічній, соціальній, так і політичній сферах. Він вважає, що в основі політичної кризи в державі лежить, з одного боку, наслідки конституційних змін, зроблених у 2004 році, а з другого боку – те, що політики досі не можуть зрозуміти, що сьогодні владу в державі представляють різні політичні сили.

«На жаль, значна частина політичного життя відбувається за принципом взаємного знищення… Це безперспективна політика», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, «стратегія держави виписується не більшістю, не арифметичним голосуванням в парламенті 226 голосами… Стратегія держави виписується в формі консенсусу». При цьому додавши, що її (стратегію) необхідно розробляти не під конкретного політика, а на довгі роки. Він також закликав і більшість, і меншість спільно працювати над цією стратегією.

Він вважає, що ворожнеча, конфлікти у ВР пов’язані з тим, що політичним силам бракує діалогу.

«В мене складається враження, що я кожний день подаю руку, жодного кривого слова не сказав нікому з вас… Чому я кожен ранок отримую каміння від когось», - сказав глава держави, наголосивши в чергове на необхідності пошуку порозуміння на основі національних пріоритетів.

Крім того, Президент зауважив, що політичні сили можуть знайти порозуміння, оскільки їх програми (і антикризової коаліції, і об’єднаної опозиції) збігаються на 80%. Він зауважив, що обидва документи формувались на базі проекту коаліційної угоди демократичних сил.

Серед основних розбіжностей в цих документах він назвав ставлення до ринку землі, до реформи системи охорони здоров’я, до соціального захисту незахищених верств населення, пенсійної реформи, статусу мови, бачення устрою держави, зокрема тяжіння окремих політичних сил до федералізму.

Також велику увагу в своєму виступі В.ЮЩЕНКО приділив необхідності внесення змін до Конституції і формування конституційної комісії.