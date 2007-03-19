Мороз хоче здати кількох депутатів Генпрокуратурі

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ направив до Генеральної прокуратури листа з проханням притягти до кримінальної відповідальності народних депутатів, які блокували електрощитову ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на політичних консультаціях керівництва держави і парламенту повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, передавши відповідного листа Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала присутньому на зустрічі О.МОРОЗУ, що він свого часу брав участь у блокуванні Адміністрації Президента, телецентру, але проти нього ніхто не відкривав кримінальних справ.

«Блокував, поки посаду не отримав, а тепер вимагає відкриття кримінальної справи проти опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

О.МОРОЗ підтвердив, що звернувся з листом до Генпрокуратури. Він наголосив, що депутати, обрані до парламенту, відповідно до чинного законодавства, у тому числі Регламенту ВР, «не повинні ламати щитові».

Реагуючи на слова Ю.ТИМОШЕНКО щодо своєї участі у блокуванні адміністративних будівель, О.МОРОЗ зауважив: «Ми тоді не заважали Президенту (Леоніду КУЧМІ – УНІАН) виконувати свої функції. Ми добивались зустрічі».

Голова ВР також пообіцяв, що у парламенті буде забезпечено конституційний порядок.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого народні депутати із фракції БЮТ блокували електрощитову парламенту на знак протесту проти невиконання фракціями коаліції їхніх вимог. Депутати відключили світло у сесійній залі і електронну систему для голосування «Рада».

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК заявив, що при необхідності Верховна Рада дасть згоду на притягнення до відповідальності і арешт тих народних депутатів із фракції БЮТ, які захопили електрощитову.

Станом на 27 лютого Генеральна прокуратура не порушувала кримінальну справу за фактом блокування народними депутатами електрощитової Верховної Ради.