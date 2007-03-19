Тимошенко на вихідних берегла своїх депутатів від спокуси

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що сьогодні прийшов час або вирішити існуючу в країні політичну кризу, або піти на дострокові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала під час зустрічі в Секретаріаті Президента за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА, лідера фракції СПУ Івана БОКОГО, лідера фракції «Наша Україна» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та заступника голови фракції КПУ Валентина МАТВЄЄВА.

Лідер БЮТ наголосила, що сьогодні необхідно говорити про наявність кризи, як в політичній площині – конституційна, парламентська, - так і в політично-економічній і в інших сферах.

Вона запропонувала обговорити конкретно всі існуючі загрози. «Якщо ми чітко не запропонуємо вихід з проблеми, вона буде загнана в глухий кут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, піддавши критиці ухвалені зміни до бюджету щодо підвищення соціальних стандартів.

Також вона назвала проявом узурпації влади те, що досі не призначається міністр закордонних справ, голова СБУ.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО порушили питання намагання створити конституційну більшість в парламенті.

Вона розповіла, що ці вихідні вона провела в розмовах з народними депутатами, яким пропонують від 3 до 7 млн. дол., посади для них та їхніх родичів, аби сформувати більшість в 300 голосів. «Це що демократія?» - сказала вона, звертаючись до голови ВР О.МОРОЗА.