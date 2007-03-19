Тимошенко зранку обнадіяла Порошенка

Член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростує сьогодні або завтра свою заяви про нібито проведення ним таємних переговорів з антикризовою коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашнє інтерв’ю Ю.ТИМОШЕНКО в ефірі «5 каналу».

Він зазначив, що сьогодні зранку у нього відбулася розмова з Ю.ТИМОШЕНКО, і «сьогодні або завтра вона сама може спростувати свої слова».

Вчора в інтерв’ю "5 каналу" Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Партія регіонів пропонує нашоукраїнцям та бютівцям по кілька мільйонів доларів за інтеграцію в антикризову коаліцію. За її словами, у такий спосіб парламентська більшість намагається зібрати 300 голосів, необхідних для конституційної більшості.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “людям обіцяють розвиток їх бізнесу, зняття репресій проти їх бізнесу. По-друге, людям обіцяють посади, і посади є аргументом для того, щоб можна було зраджувати Україну. Третє - це людям дають прямі гроші. І сьогодні нашим членам фракції також пропонують прямі гроші. Сьогодні вже ставки підвищилися, в залежності від того, яка людина, - від 3 до 7 мільйонів доларів пропонують за входження в 300 голосів, які створюють абсолютну владу для клану Януковича".