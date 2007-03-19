Зварич знайшов для Ющенка привід розпустити парламент

Постійний представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ вважає за можливий розпуск парламенту, якщо протягом 60 днів не призначений хоча б один міністр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», Р.ЗВАРИЧ зауважив: “У Конституції України є такий термін як “склад уряду”. Там також згадані дві конкретні посади - міністри закордонних справ та оборони, які вносяться на затвердження парламентом Президентом. Тому є всі правові підстави вважати, що у разі, якщо протягом 60 днів не буде призначений хоча б один із цих міністрів, то немає повного складу уряду”.

“Однак однозначно не можна відповісти, чи дає це повне право Президенту розпускати парламент. Хоча, з іншого боку, таке право прописане в Конституції. Я схильний вважати, що потрібно розпускати парламент, якщо протягом 60 днів не призначений хоча б один міністр. Це політичне право Президента”, - вважає Р.ЗВАРИЧ.