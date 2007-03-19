За сваркою у Президента про Огризка всі забули

Питання про призначення Владимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ сьогодні на політичних консультаціях у Секретаріаті Президента не обговорювалося.

Як передає кореспондент, про це повідомив журналістам лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ після завершення політичних консультацій.

Відповідаючи на запитання, чи парламентська коаліція завтра голосуватиме за кандидатуру В.ОГРИЗКА, І.БОКИЙ сказав: «Не знаю, завтра подивимося».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про досягнення домовленості розглянути президентську кандидатуру на посаду міністра закордонних справ у парламенті.

Наступного дня Верховна Рада під час розгляду питання призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ вирішила перенести це питання на вівторок, 20 березня. Таке рішення підтримали фракції більшості.