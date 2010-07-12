Діденко закликав політиків не примазуватися до його справи

Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО закликає політиків не використовувати у власних інтересах порушену проти нього кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ДІДЕНКО заявив сьогодні під час засідання Печерського районного суду міста Києва, яке розглядає питання обрання для нього міри запобіжного заходу.

«Я прошу політиків не використовувати цю справу у своїх вузьких політичних справах», - сказав І.ДІДЕНКО.

Колишній заступник голови «Нафтогазу» переконаний, що правду рано чи пізно буде знайдено. Водночас, він наголосив у своєму зверненні до судді на тмоу, що слідство «брутально нехтує правдивими доказами, маніпулює тими чи іншими матеріалами».

«Верховним Судом в Україні все не закінчиться. Тут потрібно буде апелювати до міжнародних судів з прав людини», - заявив І.ДІДЕНКО.

І.ДІДЕНКО звернувся до суду з проханням при ухваленні рішення щодо міри запобіжного заходу врахувати те, що він не переховувався від слідства, а також зважити на поганий стан його здоров’я і той факт, що в нього на утриманні перебувають троє неповнолітніх дітей і мати у похилому віці.