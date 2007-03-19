Янукович думає, що у Конституції записано, кого полюбити, кого розлюбити

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає заклики опозиції до весняних акцій політичним популізмом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

«Все, що поза межами української Конституції та законів, ми оцінюємо як політичний популізм, чи як бажання невеличкої частини людей нашого політичного суспільства наблизити отримання чергової оцінки суспільства, чи вимусити людей когось полюбити, когось розлюбити – для цього є конституційні терміни проведення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем’єр-міністр наголосив, що треба вітати і підтримувати все, що відбувається в межах Конституції та українських законів.