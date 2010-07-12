Український бюджет вже «з'їв» 1,5 з 2 мільярдів доларів кредиту?

З 2 млрд. дол. кредиту російського "Внєшторгбанку" (ВТБ) 1,5 млрд. дол. вже витрачено на бюджетні потреби.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив екс-міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН.

«Щодо "російського кредиту" на 2 млрд. дол., або 15,8 млрд. грн., які Україна одержала 8 червня, за три тижні від нього залишилося лише 500 млн. дол., а решту конвертовано в гривню і використано на поточні потреби бюджету», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він відзначив, що саме завдяки цим коштам вдалося відновити ресурсну забезпеченість Єдиного казначейського рахунку - з 1,4 млрд. грн. на момент приходу нової влади до 11,7 млрд. грн.

«Якби Україна у червні не одержала "російський кредит", то на Єдиному казначейському рахунку було б "мінус" 4,1 млрд. грн.», - заявив екс-міністр економіки. "Мабуть, це і є "досягненням" нинішнього уряду – навчитися за три тижні проїдати зовнішні кредити. Неважко здогадатися, скільки ще таких кредитів до кінця 2010 року нинішній уряд хоче використати. І тому, можливо, першочергове завдання нинішньої влади – за будь-яку ціну і за будь-яких умов одержати зовнішню позику, і не лише від МВФ», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Україна одержала від "ВТБ" кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних.

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