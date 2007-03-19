Про що домовились у Секретаріаті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні більшість і опозиція публічно оголошують про наміри забезпечити конструктивну співпрацю і сідають за стіл переговорів довкола питань, які можна врегулювати лише взаємно.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив у своєму заключному слові, підбиваючи головні підсумки сьогоднішніх політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

Також повідомляється, що представники більшості та опозиції за участю Секретаріату Президента сьогодні сформують спільну робочу групу, визначать її порядок денний, умови діяльності й очікуваний результат.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, серед завдань робочої групи – інвентаризація поточних законопроектів і визначення їхньої пріоритетності. До першочергових Президент запропонував віднести законопроекти, що стосуються бюджетного процесу, приватизації, діяльності малого і середнього бізнесу, відшкодування ПДВ, повернення вкладів населення.

Президент також запропонував керівникам парламентських фракцій організувати перше засідання робочої групи сьогодні, 19 березня, після 16.00.

В свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала до списку питань, над якими працюватиме група, внести голосування за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ, проведення референдуму щодо форми державного правління та інші теми, про які зазначено в нещодавній заяві опозиції.

«Я прихильник того, що розгляд питань повинен бути конкретним», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Також у повідомленні йдеться, що протягом п’яти днів має бути сформована єдина робоча комісія, яка працюватиме над змінами і доповненнями до Конституції. Склад комісії Президент готовий затвердити в п’ятницю, 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Секретаріаті Президента проводилися політичні консультації між Президентом та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та головами парламентських фракцій: «Наша Україна» – В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ, БЮТ – Ю.ТИМОШЕНКО, Партії регіонів – Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, СПУ – Іваном БОКИМ та заступником голови фракції КПУ Валентином МАТВЄЄВИМ.

На зустрічі також були присутні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та Секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.

Тема консультацій – пошук шляхів подолання політичної кризи в державі.