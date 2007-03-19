Ющенко: якщо кризи немає, то в чому суть антикризової коаліції?

Президента України Віктора ЮЩЕНКА дивує наявність антикризової коаліції, якщо в державі немає кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на політичних консультаціях в Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні одна сторона заявляє, що кризи немає. «Якщо кризи немає, то, очевидно, немає предмету для антикризової коаліції. Це прекрасно – кризи немає. Але чомусь антикризова коаліція існує», - зауважив він.

Він наголосив, що ситуація в країні є кризовою. «Якщо в залі не з’являється майже половина народних депутатів, це є криза», - сказав Президент, додавши, що в такий спосіб опозиція демонструє своє ставлення до тих чи інших дій коаліції.

«До речі, вони можуть помилятися, так як і більшість може помилятися», - додав він, зазначивши, що предметом сьогоднішнього зібрання не повинен бути намір дати оцінки один одному. «Я дійсно думав, що це не завдання цього круглого столу. Мова іде про те, що тут зібрались серйозні люди, які відповідають за політику держави та ситуацію», сказав він, зауваживши, що існуюча ситуація не відповідає інтересам нації і не забезпечує прогрес, - навпаки, забирає майбутнє.

Він запропонував створити робочу групу, мета якої протягом трьох днів вивчити взаємні вимоги та спробувати знайти компроміс. «Давайте домовимося, у вівторок, максимум у четвер підведемо резюме, чи здатні політичні сили взагалі домовитись до чогось і знайти спільний компроміс”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також висловив думку, що конституційний дисбаланс влади можна вирішити через внесення змін до Конституції.

Водночас він зауважив, що це потрібно робити спільно. «Жодна сторона, яка сидить за цим столом, в односторонньому порядку свої ініціативи в парламенті не проведе – це суть кризового стану”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час присвячених пошуку шляхів виходу з політичної кризи консультацій у Секретаріаті Президента за участю глави держави, прем’єр-міністра, голови ВР та лідерів парламентських фракцій голова парламенту Олександр МОРОЗ та керівник уряду Віктор ЯНУКОВИЧ заперечили існування в державі парламентської та політичної кризи.