Проти Балоги готується провокація?

Проти голови Ради партії "Наша Україна", глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ на замовлення антикризової коаліції готується інформаційна провокація.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, за даними якого, це “чорна історія”, оформлена у вигляді книги, яка у даний час друкується в одній із типографій на території України.

“Тема цього опусу - бізнесова діяльність В.БАЛОГИ в середині 90-х років, його перебування на посаді губернатора Закарпаття та вихід з СДПУ(о)", – повідомив співрозмовник агентства.