«Батьківщину» перейменують на партію «Блок Юлії Тимошенко»?

Керівництво БЮТ розглядає можливість перейменування партії "Батьківщина" на партію "Блок Юлії Тимошенко" у зв`язку із забороною блокам партій брати участь у виборах депутатів місцевих рад.

Як пише газета “Комерсант-Україна (№118 від 14 липня) ” з посиланням на голову Київської міської парторганізації «Батьківщини», народного депутата Анатолія СЕМИНОГУ, прихильники перейменування партії пропонують назвати її "Блок Юлії Тимошенко".

"Бренд БЮТ розкручений і пройшов випробування декількома виборчими кампаніями. Є й інші варіанти, але цей – основний. Супротивники перейменування вважають, що «Батьківщина» вже десять років у політиці, і теж себе непогано зарекомендувала", - сказав він.

А.СЕМИНОГА зазначив, що зараз у партії йде серйозна дискусія з приводу того, чи варто перейменовуватися. «Крапку в цьому питанні повинен поставити з`їзд, який, швидше за все, відбудеться у серпні", – сказав він.

У свою чергу, голова Львівської обласної організації партії Роман ІЛИК, зазначив, що не бачить причин для зміни назви, оскільки бренд «Батьківщина» на території Львівської області вже розкручений і користується популярністю. При цьому лідер кримської республіканської парторганізації Андрій СЕНЧЕНКО заявив, що вважає, що «залишиться назва «Батьківщина». Для нас це великою проблемою не є».

Супротивники перейменування партії, за словами А.СЕМИНОГИ, побоюються, що на перереєстрацію назви до виборів не вистачить часу. "Влада сьогодні настільки цинічна, що зробить все, щоб наша політична сила не змогла перереєструватися на місцях, особливо в східних областях. Я також не виключаю, що коаліція восени внесе до закону зміни і заборонить брати участь у місцевих виборах тим парторганізаціям, які недавно перереєстрували", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ‘ЯКІН раніше заявляв, що не виключає проведення ребрендінгу партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», щоб виборці могли швидше ідентифікувати її з лідером Юлією ТИМОШЕНКО.

А.КОЖЕМ‘ЯКІН зазначив, що «Батьківщина» самостійно готова йти на вибори, оскільки в її рядах налічується понад 500 тисяч осіб.

«Ми зробимо, як говорять зараз таке модне слово, ребрендінг назви нашої партії і, можливо, щось додамо, щоб люди ідентифікували швидше нашу політичну силу з її політичним керівництвом», - сказав він.