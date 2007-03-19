Янукович: ми розраховуємо на стабільний рівень інфляції

Уряд розраховує, що інфляція в березні не перевищить аналогічного рівня в січні і лютому.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі із заступником помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Девідом КРЕЙМЕРОМ і директором офісу Центральної і Східної Європи Ради національної безпеки США Адамом СТЕРЛІНГОМ.

«У січні рівень інфляції становив 0,5% і 0,6% - у лютому. Ми розраховуємо на такий самий рівень інфляції в березні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив представникам США про те, що в середу, 21 березня, відбудеться розширене засідання уряду, на яке запрошений Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ поділився з Д.КРЕЙМЕРОМ і А.СТЕРЛІНГОМ планом здійснення реформ в Україні, в першу чергу, в галузі судової і податкової систем.

У свою чергу Д.КРЕЙМЕР відзначив, що їхній візит до України є проявом прагнення США працювати з урядом і Верховною Радою.

Заступник помічника держсекретаря подякував українській стороні за визначення відповідальних осіб у реалізації проекту в рамках корпорації «Виклики тисячоліття».

За його словами, це є важливим мотивом для того, щоб Україна здійснювала боротьбу з корупцією, забезпечила принцип верховенства права, а також змогла диверсифікувати поставки енергоресурсів.

В.ЯНУКОВИЧ також проінформував представників США про теперішній політичний момент і про сьогоднішню зустрічі з Президентом.

Довідка УНІАН. При формуванні Державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%.

Світовий банк прогнозує в 2007 році інфляцію в Україні на рівні 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, інфляція в Україні в 2007 році становитиме 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, інфляція в Україні за підсумками 2006 року становила 11,6%.