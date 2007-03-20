Ранок депутати почнуть з Огризка

Верховна Рада планує розглянути сьогодні першим питанням призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні депутати планують розглянути в другому читанні проект закону про державний земельний кадастр, внести зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом».

Крім того, ВР має намір розглянути проект закону про продовження процедури ліквідації акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна»; зміни до закону «Про прокуратуру», зокрема щодо узгодження з нормами Конституції України положення про генерального прокурора.