Коаліція таки не буде голосувати за Огризка

Фракції антикризової коаліції не голосуватимуть за призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ.

Він зазначив, що з цього приводу сьогодні зранку фракції КПУ, СПУ та Партії регіонів провели свої засідання. За словами Є.ФІЛІНДАША, кожна фракція прийняла рішення не підтримувати кандидатуру В.ОГРИЗКА.

Говорячи про причини такого рішення, Є.ФІЛІНДАШ зауважив, що кандидатура В.ОГРИЗКА «не є найкращою кандидатурою». «Ми думаємо, що можна знайти більш професійну і компромісну фігуру», - сказав народний депутат.

У свою чергу, народний депутат з фракції Партії регіонів Володимир ФАЛЬКО підтвердив, що його фракція не підтримуватиме кандидатуру В.ОГРИЗКА.

За його словами, є досить дивною ситуація, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО не представляє парламенту запропоновану ним кандидатуру. І.ФАЛЬКО нагадав, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ завжди особисто представляє кандидатури на посади в уряді.

В.ФАЛЬКО зазначив, що Президент України частіше буває за кордоном, зокрема в Грузії, ніж спілкується з народними депутатами. За словами депутата, йому також видається дивною ситуація, коли дається доручення, щоб кандидатура В.ОГРИЗКА «була узгоджена Віктором БАЛОГОЮ з прем’єр-міністром України В.ЯНУКОВИЧЕМ». В.ФАЛЬКО зауважив, що в парламенті цю кандидатуру представляє представник глави держави Роман ЗВАРИЧ, і за таких обставин незрозуміло, «чию точку зору відстоюватиме обраний міністр закордонних справ України».