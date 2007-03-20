Жванія проводить відеозйомку обшуку в Луценка

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, які у даний час знаходяться біля дверей його квартири.

Слідчі прокуратури, які проводять обшук, намагалися заборонити Ю.ЛУЦЕНКУ спілкуватися з журналістами. Однак він заявив: «Поки я вільний громадянин і на мене не наділи наручники - я буду давати коментарі».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчі прийшли до нього о 6.30, пред’явивши постанову суду про проведення обшуку, якого саме суду Ю.ЛУЦЕНКО не уточнив, однак зауважив, що йому в руки цю постанову слідчі не дали.

За його словами, слідчі шукають у нього якісь меблі та системні блоки комп’ютерів, які начебто він отримав за видачу зброї громадянину КОВАЛЬОВУ.

Крім того, слідчі просили Ю.ЛУЦЕНКА пред’явити ізраїльський паспорт, натомість він показав їм документ із Посольства Ізраїлю, отриманий у відповідь на запит щодо наявності у нього ізраїльського паспорту, в якому містилась негативна відповідь з цього приводу.

На запитання, чи допитували його, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Вони мене так хочуть допитати, як я хочу ходити до них на допити. Я думаю, що це шоу, щоб унеможливити моє пересування по Україні».

Зараз в квартирі Ю.ЛУЦЕНКА, крім слідчих, перебуває група депутатів, серед яких Давид ЖВАНІЯ.

У свою чергу, Д.ЖВАНІЯ повідомив журналістам, що він особисто проводить відеозйомку проведення обшуку. За його словами, слідчі відмовилися пред’явити адвокатам Ю.ЛУЦЕНКА постанову суду, що дозволяє проводити обшук, зазначивши, що нададуть це документ для ознайомлення, якщо Ю.ЛУЦЕНКО поїде з ними до приміщення Генеральної прокуратури.