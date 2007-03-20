Обшук у Луценка Наша Україна називає репресіями

Фракція «Наша Україна» називає політичними репресіями інцидент з обшуком квартири екс-міністра внутрішніх справ, одного з лідерів громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції заявив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що з 6-ї ранку сьогоднішнього дня у помешканні Ю.ЛУЦЕНКА проводиться обшук, “і ні адвокати, ні представники ЗМІ не мають доступу до Ю.ЛУЦЕНКА”. «Це означає, що Генеральна прокуратура і силові структури знову стали на шлях не боротьби із злочинністю, а на шлях політичної розправи», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що кілька днів тому міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО оголосив про те, що віднині дільничні будуть займатися не боротьбою зі злочинністю, а віддадуть весь свій час роботі з тими громадянами, які хочуть брати участь в акціях протесту навесні цього року.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що кожен громадянин має сам визначатися, коли і в який спосіб, і в яких заходах протесту він братиме участь і чи братиме взагалі.

«Це не є завданням Міністерства внутрішніх справ, так само як і не є завданням Генеральної прокуратури політичні переслідування», - сказав народний депутат. Він наголосив, що в той час, як закриваються резонансні справи проти колишніх високопосадовців, відкриваються нові кримінальні справи проти представників опозиції. «Це є справжнє завдання уряду В.ЯНУКОВИЧА і правлячої коаліції. Сьогодні вже всі маски остаточно зірвано», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Народний депутат зазначив, що застосування політичних репресій є повторенням практики, яка призвела до Помаранчевої революції.

Як повідомляв УНІАН, сам ЮЛУЦЕНКО вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню територією України.

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО журналістам, які у даний час знаходяться біля дверей його квартири, слідчі прокуратури, які проводять обшук, намагалися заборонити Ю.ЛУЦЕНКУ спілкуватися з журналістами. Однак він заявив: «Поки я вільний громадянин і на мене не одягли наручники - я буду давати коментарі».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчі прийшли до нього о 6.30, пред’явивши постанову суду про проведення обшуку. Якого саме суду Ю.ЛУЦЕНКО не уточнив, однак зауважив, що йому в руки цю постанову слідчі не дали.