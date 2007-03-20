Слідчих у квартирі Луценка зацікавила ручка ”Монблан”

Слідчі Генпрокуратури вилучили в Юрія Луценка низку документів в пошуках ізраїльського паспорту.

Про це журналістам розповів депутат Давид Жванія.

За його словами, серед цих документів – медичні картки Луценка, членів його родини та старий квиток члена ВЛКСМ.

Жванія також повідомив, що станом на 9:40 слідчі займалися тим, що перетирали пальцями всі купюри, які їм передав Луценко, щоб встановити їх справжність.

Крім того, слідчих зацікавила природа ручки "Монблан", яку вони знайшли в квартирі Луценка. Вони цікавилися, звідки вона в Луценка і хто її подарував.

Рішення суду, на підставі якого в квартирі проводить обшук, Луценку досі не продемонстрували, так само як і не допустили адвокатів.

"Слідчий каже, що як тільки Луценко піде з ним в його кабінет, захисників долучать до процесу", - передав їх слова Жванія.

На запитання, який суд дав санкцію на обшук, Жванія відповів: "Печерський".

Українська правда