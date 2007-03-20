ВР знову не підтримала кандидатуру Огризка
"За" проголосували 195 депутатів
Верховна Рада не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України
Як передає кореспондент УНІАН, “за” призначення В.ОГРИЗКА проголосували 195 (при необхідних 226 – УНІАН) із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Не голосували за В.ОГРИЗКА в повному складі фракції Партії регіонів та КПУ. “За” проголосував один депутат із фракції СПУ та двоє позафракційних, а також 115 народних депутатів із фракції БЮТ та 77 - із «Нашої України».
Народні депутати, які входять до фракцій БЮТ та «Наша Україна», майже в повному складі покинули сесійну залу на знак протесту проти відхилення кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.
Як повідомляв УНІАН, В.ОГРИЗКО виконує обов’язки глави зовнішньополітичного відомства України з 30 січня.
22 лютого ВР вперше не підтримала його на посаду міністра закордонних справ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно вніс до ВР кандидатуру В.ОГРИЗКА.