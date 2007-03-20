ВР знову не підтримала кандидатуру Огризка

Верховна Рада не підтримала кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України

Як передає кореспондент УНІАН, “за” призначення В.ОГРИЗКА проголосували 195 (при необхідних 226 – УНІАН) із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували за В.ОГРИЗКА в повному складі фракції Партії регіонів та КПУ. “За” проголосував один депутат із фракції СПУ та двоє позафракційних, а також 115 народних депутатів із фракції БЮТ та 77 - із «Нашої України».

Народні депутати, які входять до фракцій БЮТ та «Наша Україна», майже в повному складі покинули сесійну залу на знак протесту проти відхилення кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, В.ОГРИЗКО виконує обов’язки глави зовнішньополітичного відомства України з 30 січня.

22 лютого ВР вперше не підтримала його на посаду міністра закордонних справ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно вніс до ВР кандидатуру В.ОГРИЗКА.