Луценку вручили повістку на допит в Генпрокуратуру

Один із слідчих, які сьогодні проводять обшук в квартирі лідера громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА, вручив останньому повістку на допит до Генеральної прокуратури сьогодні на 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які перебувають зараз біля квартири екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА, повідомив народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК.

Він також зазначив, що Ю.ЛУЦЕНКО попросив народних депутатів, щоб вони звернулись до Генпрокуратури за захистом його конституційних прав, які, на переконання Ю.ЛУЦЕНКА, грубо порушуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6-ї ранку у помешканні Ю.ЛУЦЕНКА представники Генеральної прокуратури проводять обшук.

2 березня цього року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).