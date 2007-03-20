Слідчі готують до вилучення документи, гроші та пістолет Луценка

Слідчі, які проводять обшук у квартирі екс-міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА, готують до вилучення документи, гроші та нагородний пістолет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Давид ЖВАНІЯ, який щойно вийшов з квартири Ю.ЛУЦЕНКА.

За його словами, серед документів - посвідчення водія, посвідчення народного депутата минулих скликань, посвідчення міністра внутрішніх справ і навіть членський квиток ВЛКСМ. Також готуються до вилучення дві пачки грошей по 50 та 100 гривень, а також невелика сума в доларах.

Д.ЖВАНІЯ припустив, що Генеральна прокуратура прослуховувала розмови Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки «вони (слідчі) приїхали на той час, коли викликається (Ю.ЛУЦЕНКОМ) машина».

Д.ЖВАНІЯ не виключає, що слідчі не знають, що шукають, оскільки в санкції на обшук вказано, що слідство цікавить наявність у Ю.ЛУЦЕНКА офісних меблів та 5 системних блоків, які він начебто отримав за видачу одного нагородного пістолета, а також ізраїльський паспорт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6-ї ранку у помешканні Ю.ЛУЦЕНКА представники Генеральної прокуратури проводять обшук.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчі шукають у нього якісь меблі та системні блоки комп’ютерів, які начебто він отримав за видачу зброї громадянину КОВАЛЬОВУ.

2 березня цього року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).