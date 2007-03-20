Мороз хоче точно знати, що шукають у Луценка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ доручив підготувати звернення до Генеральної прокуратури з приводу обгрунтованості обшуку у квартирі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, це робиться тому, що йдеться про народного депутата кількох попередніх скликань і про людину, яка донедавна була міністром внутрішніх справ України.

Голова ВР висловив переконання, що Генпрокуратура дасть «відповіді максимально об’єктивні».

При цьому О.МОРОЗ наголосив, що претензії до нього і до Соцпартії щодо фігури генерального прокурора - «не за адресою». Він зазначив, що саме фракції, які зараз входять до опозиції, рекомендували обрати Олександра МЕДВЕДЬКА на посаду генпрокурора «всупереч позиції СПУ».

«Треба кадри підбирати так, Олександре Валентинович (йдеться про одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА – УНІАН), щоб вони дотримувались законів України», - зазначив О.МОРОЗ.

Голова ВР підкреслив також, що Василь ЦУШКО на посаді міністра внутрішніх справ «не представляє СПУ. Він рекомендувався соціалістами, як і ЛУЦЕНКО».

За словами О.МОРОЗА, В.ЦУШКО призупинив своє членство в Соцпартії відповідно до законодавства, у зв’язку з чим не коректно говорити про те, що В.ЦУШКО є представником СПУ.