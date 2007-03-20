Опозиція наполягає на засіданні РНБО

Фракція БЮТ наполягатиме на проведенні засідання Ради національної безпеки та оборони України з питання виходу із політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що формат круглих столів з цих питань не є ефективним. «Питання соціальної і політичної безпеки мають обговорюватися на засіданнях РНБО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме РНБО має приймати конкретні рішення щодо врегулювання політичної кризи.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи погодився Президент України Віктор ЮЩЕНКО на проведення такого засідання РНБО, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Принаймні заперечень ми не почули».

Він також наголосив, що антикризова коаліція вкотре демонструє, що не буде виконувати усі домовленості, досягнуті під час вчорашнього круглого столу.

За його словами, підтвердженням цього є відмова антикризової коаліції підтримати кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ. «Це демонстрація цинізму», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання про подальші дії «Нашої України» і БЮТ, О.ТУРЧИНОВ зауважив, що на даний час об’єднана опозиція обговорює план «здійснення більш дієвих кроків». «І ці кроки будуть уже відчутні найближчими днями», - сказав народний депутат.

Крім того, він висловив переконання, що Президент ветуватиме усі закони, прийняті антикризовою коаліцією за відсутності на пленарних засіданнях фракцій «Наша Україна» і БЮТ.