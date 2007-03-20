Коаліція хоче задушити дитя в колисці?

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що обшук у квартирі екс-міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА сприятиме зростанню його рейтингу.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

“Я б не вважав дії прокуратури і інших правоохоронних органів поверненням до тоталітарних практик, але це повернення до практик не демократичних і не зовсім правових. Фактично – це політичний тиск на Ю.ЛУЦЕНКА і “Народну самооборону” з використанням правоохоронних структур”, вважає В.ФЕСЕНКО.

Він переконаний, що в обшуку на квартирі Ю.ЛУЦЕНКА явно простежується політичне підґрунтя.

“Мені задається, що головною причиною таких дій влади є психологічна травма Майдану, яка є у представників антикризової коаліції, зокрема у Партії регіонів”, - додав експерт.

На його думку, антикризова коаліція боїться повторення Майдану та хоче “задушити дитя в колисці”.

Ф.ФЕСЕНКО вважає, що представники антикризової коаліції розглядають дії “Народної самооборони” політичною технологією і вважають, що якщо на початковій фазі не допустити її реалізації, то “все буде гаразд”.

“Вони не враховують, що такими агресивними діями вони знову мобілізують проти себе і опозицію, яка буде об’єднуватись, і значну частину суспільства, тому що знову повертається уявлення про суспільну загрозу для демократії”, вважає експерт.

“До сьогоднішніх подій фактично дії антикризової коаліції відносно Ю.ЛУЦЕНКА сприяли зростанню його рейтингу. На мій погляд, взагалі найбільш вагомий внесок у зростання його рейтингу зробили саме його опоненти з антикризової коаліції”, - додав він.

“Нинішні дії також додають рейтингу Ю.ЛУЦЕНКА - фактично такими діями антикризовики вказують розчарованим виборцям з помаранчевого табору, хто є головним ворогом В.ЯНУКОВИЧА і антикризової коаліції. Для виборців, які розчарувалися в БЮТ і в “Нашій Україні”, це буде дуже переконливим аргументом підтримувати “Народну самооборону”, - наголосив В.ФЕСЕНКО.