БЮТ відмовляється від частини вимог

Фракція БЮТ пропонуватиме Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ підписати закон про внесення змін до державного бюджету на 2007 рік в частині підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що раніше БЮТ виступав за застосування право вето до цього закону, внесеного на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

За словами О.ТУРЧИНОВА, позиція фракції змінилася, оскільки підписання цього закону «дасть можливість людям хоч щось отримати в цих складних умовах».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що закон має бути підписаний лише за умови перегляду показників мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму за підсумками першого півріччя поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада ухвалила урядовий варіант законопроекту про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2007 рік, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 420 грн. на місяць, з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня - до 460 грн.

Водночас парламент відхилив подібні законопроекти, запропоновані Президентом і фракцією БЮТ. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала Президента ветувати урядовий законопроект.