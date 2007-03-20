Кінах іде в уряд Януковича

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що президент Українського союзу промисловців і підприємців, лідер Партії промисловців і підприємців, народний депутат від фракції «Наша Україна» Анатолій КІНАХ може ввійти до складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Анатолій Кирилович упродовж 16 років займав активну позицію в будівництві держави. Я знаю його як людину досвідчену й професійну. Анатолій Кирилович дав згоду працювати разом, і це рішення розглядатиметься завтра у Верховній Раді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу А.КІНАХ не уточнив, у якій якості він може ввійти до складу уряду В.ЯНУКОВИЧА. «Йдеться про системну співпрацю, а що стосується посади - це для мене другорядне питання», - сказав він.

А.КІНАХ нагадав, що за час незалежності України він обіймав посади різного рівня – від губернатора до прем`єр-міністра. «Детально ми це питання не обговорювали. Дочекайтеся завтрашнього дня», - додав він.