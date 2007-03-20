Кисельов: Хто такий Луценко? Він ніхто і прізвище його ніяк

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ спростовує звинувачення представників опозиції у застосуванні владою політичних репресій проти лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи факт обшуку у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА.

В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що такі дії є виключно справою прокуратури і правоохоронних органів. «Чому ми одразу встаємо в позу і кажемо, що це політичні переслідування?», - сказав народний депутат.

При цьому він зауважив, що український політикум не має права коментувати дії слідчих органів. «Говорити сьогодні, що це робиться комусь на зло, чи це політичні переслідування – безглуздо. Хто такий ЛУЦЕНКО? Він ніхто і прізвище його ніяк», - сказав В.КИСЕЛЬОВ. При цьому він наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО є лише лідером громадської організації, а не якимось видатним політиком.

Народний депутат також зазначив, що на сьогодні Секретаріат Президента використовує Ю.ЛУЦЕНКА «в руйнівному напрямку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці слідчі прокуратури здійснили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА.

Сам ЮЛУЦЕНКО вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню територією України.

Фракція «Наша Україна» назвала цей обшук політичними репресіями.