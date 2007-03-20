Янукович подзвонив генпрокурору

Генеральна прокуратура України здійснила обшук у квартирі лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА на підставі судового рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам.

“Я про це дізнався лише близько десятої години ранку. Про це нічого не знаю. Це перше. По-друге, я не займаюсь керівництвом Генеральної прокуратури і тим паче координацією їхніх дій”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр також відзначив, що обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА є для нього новиною. “Я тільки після розмови з Президентом зателефонував генеральному прокурору і задав питання. Він сказав, що це дії слідчого, який займається карною справою, і що це рішення було прийнято судом. Тобто дії Генеральної прокуратури відбуваються на підставі судового рішення”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що не знає подробиць кримінальної справи, порушеної проти Ю.ЛУЦЕНКА. “Я не знаю. І я це роблю свідомо, тому що я не збираюсь коментувати будь-які дії правоохоронних органів чи Генеральної прокуратури. Це їхня робота і вони несуть за це відповідальність”, - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці слідчі прокуратури здійснили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчі прийшли до нього о 6.30, пред’явивши постанову суду про проведення обшуку, якого саме суду Ю.ЛУЦЕНКО не уточнив, однак зауважив, що йому в руки цю постанову слідчі не дали.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню територією України.

Фракція «Наша Україна» назвала цей обшук політичними репресіями.