Наша Україна вимагає від Генпрокуратури публічних пояснень

«Наша Україна» вимагає від Генеральної прокуратури публічних пояснень щодо обшуку в квартирі лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, розповсюдженій її прес-службою.

У документі нагадується, що “сьогодні о шостій годині ранку представники Генеральної прокуратури України розпочали обшук на квартирі ЮЛУЦЕНКА. Під час обшуку до приміщення не допустили адвоката”.

“Нашоукраїнці” переконані, що “саме принципова позиція Ю.ЛУЦЕНКА і під час його перебування на посаді міністра внутрішніх справ, і як лідера «Народної самооборони» викликає такий «нездоровий» інтерес у правлячої більшості й уряду до його особи. Адже саме вони перебувають під постійним обстрілом правди і об’єктивної критики, яка лунає на їхню адресу у виступах Ю.ЛУЦЕНКА”.

На думку членів “Нашої України”, “висновок про те, що так звана «справа ЛУЦЕНКА» має виключно політичний замовний характер значною мірою підтверджується і грунтується на загальній оцінці дій Генеральної прокуратури”. Вони зазначають, що “обшук на квартирі Ю.ЛУЦЕНКА, а фактично системний тиск на лідера «Народної самооборони» відбувається на фоні таких фактів як закриття Генпрокуратурою кримінальної справи проти В.ЩЕРБАНЯ, бездіяльність у розкритті інших резонансних справ, на вирішення яких не перший рік очікує все українське суспільство і міжнародна громадськість”.

Оскільки сьогоднішній інцидент є не першим випадком дискредитації нинішньою владою лідера громадянського руху, «Наша Україна» переконана, що “спроби уряду (зокрема, в особі нинішнього міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА) та «антикризової коаліції» в парламенті перешкоджати усіма можливими, в тому числі незаконними засобами громадсько-політичній діяльності Ю.ЛУЦЕНКА є яскравим свідчення того, що в країну повертається стара практика переслідування опозиції та незручних для правлячого режиму громадських і політичних діячів”.

“Наша Україна” закликає Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України і всі правоохоронні органи держави, залишатися неупередженими і чесними представниками правосуддя, закону та порядку, і не піддаватися на провокації з боку певних політичних сил, використовувати відповідні служби в інтересах політичної боротьби та протистояння з опонентами.

«Наша Україна» вимагає від Генеральної прокуратури публічних пояснень її дій на предмет законності, дотримання прав людини і громадянина.