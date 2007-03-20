Медведько пояснив, з чим пов’язаний обшук у Луценка

Обшук в квартирі, колишнього міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА пов’язаний з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживанням ним службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він підтвердив, що вчора Печерський районний суд м. Києва дав санкцію на проведення обшуку «у житловому приміщенні колишнього керівника МВС». «Це пов’язано з розслідуванням кримінальної справи про зловживання службовим становищем», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО, додавши, що «там є питання, пов’язані зі зброєю та меблями».

За словами генпрокурора, він знає, що слідчі викликали Ю.ЛУЦЕНКА на допит сьогодні на 15.00.

Водночас він зауважив, що запит народних депутатів до Генпрокуратури “про захист конституційних прав Ю.ЛУЦЕНКА” на даний час ще не надійшов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці слідчі прокуратури здійснили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, слідчі прийшли до нього о 6.30, пред’явивши постанову суду про проведення обшуку, якого саме суду Ю.ЛУЦЕНКО не уточнив, однак зауважив, що йому в руки цю постанову слідчі не дали.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає сьогоднішній обшук у своїй квартирі спробою перешкодити його пересуванню територією України.

2 березня цього року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).