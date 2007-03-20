Медведько не знайшов у Генпрокуратурі донецьких у чистому вигляді

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що вихідці з Донецького регіону не становлять більшості серед співробітників Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві, коментуючи висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу того, що його турбує призначення на посади в Генеральну прокуратуру більшості представників із Донецького регіону.

З цього приводу О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Некоректно коментувати Президента, але моя думка - не треба ділити всіх на донецьких та недонецьких».

Разом з цим генпрокурор підкреслив, що працівники прокуратури підбираються з різних регіонів України з урахуванням їхньої професійності.

Таким чином, як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, «якщо взяти в чистому вигляді, тут немає жодних донецьких».

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував те, що у Генеральній прокуратурі та МВС на керівні посади призначаються переважно вихідці з Донецького регіону.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Генпрокуратура працює у ручному режимі і захисту закону в її особі немає.

В.ЮЩЕНКО назвав поіменно представників Донецького регіону, які працюють на посадах заступників генпрокурора, начальників управлінь внутрішніх справ.