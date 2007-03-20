У партії Регіонів вважають Огризка ”дебілом”

Володимир Огризко, який претендує на посаду міністра закордонних справ України, є таким же дебілом, як і колишній керівник «Нафтогазу» України Олексій Івченко. Про це заявив депутат Ярослав Сухий з Партії регіонів.

«Огризко – це той самий Івченко, такий же дебіл, який їхав до Москви стосовно газових переговорів і, розмовляючи з Міллером, вимагав перекладача», – сказав Сухий.

«Якщо Президент говорить про компроміс, чому він уперся за кандидатуру Огризка, явно знаючи, що ми за нього ніколи не проголосуємо. Ми не хочемо брати на себе відповідальність за Огризка, і не треба нам нав`язувати якусь стару бабу, щоб ми з нею одружувалися. Ну не хочемо ми з нею одружуватися», – додав представник Партії регіонів, передає «Новий Регіон».

«Ми у Президента не вимагатимемо внести нову кандидатуру, адже на це є і так закон про державну службу, згідно з яким міністр на посаді в. о. може бути тільки певний відрізок часу. Президент повинен озиратися на цей термін», – сказав Сухий.

Як повідомлялося, у вівторок парламентська більшість Верховної Ради в черговий раз відмовилася затверджувати Володимира Огризка на посаду міністра закордонних справ України.

«ForUm»