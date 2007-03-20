Кінаху запропонували непогану посаду?

Президенту Українського союзу промисловців і підприємців, лідеру Партії промисловців і підприємців, члену фракції «Наша Україна» Анатолію КІНАХУ запропоновано посаду в економічному блоці уряду.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело з близького оточення А.КІНАХА.

«Точнішу відповідь ви отримаєте завтра, як і обіцяв прем`єр-міністр», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що А.КІНАХ може ввійти до складу уряду.

«Анатолій Кирилович впродовж 16 років займав активну позицію в будівництві держави. Я знаю його як людину досвідчену і професійну. Анатолій Кирилович дав згоду працювати разом, і це рішення розглядатиметься завтра у Верховній Раді», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу А.КІНАХ не уточнив, в якій якості він може ввійти до складу уряду В.ЯНУКОВИЧА. «Йдеться про системну співпрацю, а що стосується посади - це для мене другорядне питання», - сказав він.

А.КІНАХ нагадав, що за час незалежності України він обіймав посади різного рівня – від губернатора до прем`єр-міністра. «Детально ми це питання не обговорювали. Дочекайтеся завтрашнього дня», - додав він.