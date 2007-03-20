Луценко: А якщо завтра війна, що я буду робити без військового квитка?

Лідер "Народної Самооборони" Юрій Луценко не пов`язує обшук, влаштований в його квартирі, з його діяльністю на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це він заявив у вівторок журналістам.

"Усі ці дії чітко спрямовані на те, щоб обмежити моє пересування по країні", - заявив він.

"Вони панічно бояться будь-якої народної активності", - додав Луценко.

Він спростував звинувачення Генпрокуратури, що ухилявся від слідства.

"Мене ніколи не відкликали до Генпрокуратури, доки я сьогодні не відкрив двері і не побачив пана Медвєдєва, працівників прокуратури та двох понятих", - зауважив Луценко.

Він також нагадав, що Медвєдєв порушував справу про видачу Луценком нагородної зброї ще в грудні 2006 року. Однак тоді ознак кримінального злочину в його діях не знайшов.

"Але через кілька місяців цей пан передумав і таки вирішив знайти ознаки кримінального злочину", - сказав Луценко.

За його словами, сам бізнесмен Ковальов, за свідченнями якого була розпочата перевірка, визнав, що дав ці свідчення під тиском.

Він назвав те, що відбувається в країні "повним дежа вю". Він висловив здивування, що в нього вилучили низку документів "включаючи атестат про освіту та закінчення дитсадка".

"А якщо завтра війна, то я ж не знаю, що буду робити без військового квитка?!" – зазначив Луценко.

На питання журналістів, що Генпрокуратура зробила добрий піар Луценку, він відповів, що не вважає це піаром, коли в квартиру вриваються о 6 ранку.

"Хай зі мною борються - у мене є переконання та принципи – а не з дружиною та двома синами", - заявив він.

Луценко також не став пов`язувати обшук з його діями проти "регіоналів" Бориса Колесникова та Ріната Ахметова.

"Ви знаєте, вже рік пройшов з того часу, як ці люди обрані до парламенту і стали ще впливовіші, і вони могли зробити це раніше", - сказав він.

"Ворогів у мене звісно багато, але вони вирішують питання в інший спосіб", – додав Луценко.

Українська правда