Як Ющенко ”покарав” Кінаха за союз із Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бере участі в заходах, присвячених 15-річчю Українського союзу промисловців і підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах беруть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і глава правління УСПП Анатолій КІНАХ.

А.Кінах і В.Янукович увійшли до залу разом.

Разом з тим, перед початком урочистих зборів серед журналістів розповсюдили прес-реліз, у якому повідомляється про те, що В.Ющенко бере участь в урочистих зборах, присвячених 15-річчю УСПП.

Крім того, в прес-релізі прес-служби Президента України містяться тези виступу голови держави. Серед основних тез передбачуваного виступу В.Ющенко - гальмування реформ в країні, необхідність розробки Податкового кодексу, а також складові економічної ідеології України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.Янукович заявив про те, що А.Кінах може увійти до складу уряду, але не уточнив, яка посада йому запропонована.

Офіційне інтернет-представництво голови держави раніше повідомляло, що Президент України В.Ющенко візьме участь в урочистих.