Обшук у Луценка тривав сім годин

Обшук в квартирі лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА завершився на початку 15 години і тривав майже 7 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, після обшуку лідер руху дав прес-конференцію у своїй квартирі.

У промові перед журналістами Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що порушена кримінальна справа та обшук у квартирі направлені перешкоджання його політичній діяльності у регіонах. Генпрокуратура «має чітке завдання, щоб я припинив свої поїздки по областям», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що це можна пояснити, зокрема, вилученням у нього частини документів (закордонних паспортів, військового квитка, медичної картки та інших документів). При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування тим, що Генпрокуратурі знадобилася його медична картка.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що слідчі виписали йому повістки на допити до Генеральної прокуратури на декілька днів вперед. За його словами, він розписався поки що лише в чотирьох повістках на найближчі дні. На думку Ю.ЛУЦЕНКА, нинішня українська влада відчуває жах перед громадянською активністю.

Відповідаючи на питання журналістів, чи пов’язує він порушення кримінальної справи та обшук з перебуванням на посаді міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Я не пояснюю це зі своєю діяльністю на посаді міністра внутрішніх справ. Знаю, що маю багато ворогів, але вони вирішують питання в інший спосіб».

Водночас він не виключив, що Генпрокуратура може затримати його.

Лідер “Народної самооборони” також зазначив, що слідчі не надали йому постанову про порушення кримінальної справи, а також він «не має на руках рішення суду щодо обшуку в його квартирі».

Коментуючи порушену стосовно нього кримінальної справи, Ю.ЛУЦЕНКО назвав її надуманою, пояснивши при цьому, що пістолети в МВС «видавалися до ЛУЦЕНКА, при ЛУЦЕНКУ і будуть видаватися після нього».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці слідчі прокуратури здійснили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Крім того, сьогодні на 15.00 його викликали на допит до Генеральної прокуратури.

2 березня цього року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Перший заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Сергій ДЕНИСЕНКО повідомив, що Ю.ЛУЦЕНКОМ було видано більше незаконних наказів про видачу нагородної зброї, ніж будь-ким із його попередників на цій посаді.

23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів «Народної самооборони».