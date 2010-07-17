Міністр зізнався, що його сфера майже банкрут

Підприємства ЖКГ в Україні знаходяться на межі банкрутства.

Про це заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" міністр ЖКГ Юрій Хіврич.

Їх негативний фінансовий баланс складає 800 мільйонів гривень

"Підприємства ЖКГ сьогодні практично банкрути. Сальдо негативного балансу складає 800 мільйонів", - повідомив міністр.

При цьому він повідомив, що торік фінансова ситуація в галузі стала загрозливою.

"Своєї критичної точки досягла ситуація в житлово-комунальній галузі. Збитки наших підприємств торік склали 1,7 млрд. грн., що не дає можливості розраховуватися за енергоресурси. Сьогодні 2,5 млрд. - заборгованість по газу. Мільярд - по електроенергії. 166 мільйонів - борги по заробітній платі", - сказав Хіврич.

На думку міністра, галузь не може надавати кінцевим споживачам якісні послуги через критичну зношеність інфраструктури.

"Мережі старіють. Їхня зношеність доходить до 50 відсотків. Ми не можемо надати ні якісних, ні системних послуг", - заявив Хіврич.

Українська правда