Луценко прибув на допит у Генпрокуратуру

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО прибув на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури у рамках розслідування справи, порушеної щодо нього.

Як передає кореспондент УНІАН, перед входом до будівлі Головного слідчого управління він сказав журналістам, що спочатку мала бути постанова про порушення кримінальної справи, а потім - слідчі дії.

«Я написав свої зауваження про те, що були порушені мої права у тому, що не були допущені мої адвокати, не представлена постанова про порушення кримінальної справи. Власне, віз поставили перед кобилою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, у справи, яку розслідують, немає жодних перспектив, оскільки в нього немає помилок перед народом України. «Це звична практика тих, хто нічого не навчився», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6-ї ранку у помешканні Ю.ЛУЦЕНКА представники Генеральної прокуратури близько семи годин проводили обшук.

2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).