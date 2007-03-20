Янукович дасть прес-конференцію у Президент-готелі “Київський”

23 березня об 11.00 у Президент-готелі “Київський” (вул. Госпітальна,12) відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА для представників центральних, регіональних та акредитованих в Україні іноземних ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінет міністрів України, темою прес-конференції заявлено “Рік після виборів: від кризи до зростання економіки”.

Акредитація відбуватиметься до 16.00 22 березня за телефонами: 256-75-82, 256-77-69.