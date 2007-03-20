Чорновіл: якщо Ющенко хоче гратися в дитячий садок, то нехай грається

Член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову внесе до Верховної Ради кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордоних справ, то антикризова коаліція її відхилить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що починаючи з сьогоднішнього дня Президент має 15 днів для того, щоб внести у парламент нову кандидатуру.

«Але якщо він знову подасть ОГРИЗКА, то це буде абсурд і дитячий садок. Вона буде знову відхилена», - сказав депутат.

Він наголосив, що Президент має право «до безкінечності» вносити одну й ту ж кандидатуру на певну посаду. «Якщо Президент хоче гратися в дитячий садок, то він буде гратися», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому він заявив, що Президент має розуміти, що відповідальність за зовнішню політику лежить у першу чергу на ньому.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, у даному випадку коаліція не має ніяких підстав підтримувати кандидатуру В.ОГРИЗКА.

Водночас, за його словами, для фракції Партії регіонів кандидатура В.ОГРИЗКА є небажаною, але «не абсолютно неприйнятною». «Тобто ми можемо голосувати, якщо Президент може гарантувати, що його Секретаріат буде допомагати цьому міністру і ми будемо йому допомагати», - сказав депутат.

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що кандидатура В.ОГРИЗКА є абсолютно неприйнятною для фракції КПУ. «Якщо Президент переконає СИМОНЕНКА і КПУ, тоді питання знов буде відкрито», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Верховна Рада вчергове не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.