У Міноборони відхрестилися від комплексу, де отруїлися діти

У Міністерстві оборони України заявляють, що оздоровчий комплекс «Ювілейний» в Одеській області, в якому отруїлось 38 осіб, військовому відомству не належить.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одеській області 16-17 липня з оздоровчого комплексу „Ювілейний” госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією 38 осіб, з яких 35 дітей (1995-2000 років народження).

Прес-служба МНС повідомляла, що „Ювілейний” (с. Молодіжне Овідіопольського району) належить Міністерству оборони.