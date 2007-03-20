Мороз не причисляє Кінаха до ”шісток”

Верховна Рада готова підтримати ініціативу прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо призначення народного депутата (“Наша Україна”), президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія КІНАХА у виконавчі структури влади. Про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «Верховна Рада піде назустріч такій ініціативі, оскільки промисловці, виробники, тобто ділові люди, повинні мати можливість впливати не з точки зору опозиції на ситуацію в державі, а з точки зору присутності у владі».

Як підкреслив О.МОРОЗ, такі потужні структури, як Партія промисловців і підприємців України та УСПП, не можуть бути в опозиції, вони повинні бути при владі.

О.МОРОЗ не виключає можливості призначення А.КІНАХА, зокрема, і на посаду міністра економіки. За його словами, є різні варіанти, «як це все буде вирішуватися». О.МОРОЗ знову наголосив на тому, що в опозиції є багато народних депутатів, котрі не хочуть бути в опозиції, яка «в такому складі є своєрідним антуражем для політичної діяльності однієї особи і ніякого відношення до інтересів суспільства не має».

Тому, за його словами, у ситуації, що склалася, «натяки Юлії Володимирівни (йдеться про ТИМОШЕНКО – УНІАН) є нелогічними». «Це нелогічні абсурдні натяки, що ці люди вимагають якісь гроші. Люди солідні, і не можуть бути у стані, мало не сказав «шісток», щоб водитися за тими, хто відстоює якийсь свій особистий інтерес, демонструючи в такий спосіб свою позицію», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, 20 березня, заявив, що завтра на засіданні Кабміну буде офіційно оголошено про призначення А.КІНАХА одним із членів Кабінету Міністрів.

«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович (КІНАХ) погодився бути моїм першим заступником у питаннях здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи буде хтось зміщений з посади, щоб її зайняв А.КІНАХ, прем`єр відповів: «Буде…».

Разом з тим джерело з близького оточення А.КІНАХА уточнило УНІАН, що голова УСПП займе місце міністра економіки Володимира МАКУХИ.